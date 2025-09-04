Canadian Tennis Prodigy Felix Auger-Aliassime Triumphs in U.S. Open Quarter-Finals
Felix Auger-Aliassime staged a remarkable comeback to defeat Alex de Minaur in the U.S. Open quarter-finals. Overcoming past struggles, he delivered a stunning performance with 22 aces and 51 winners. De Minaur fell short in another Grand Slam quarter-final, marking Auger-Aliassime's return to form.
Canadian tennis sensation Felix Auger-Aliassime overcame Australian eighth seed Alex de Minaur in a thrilling U.S. Open quarter-final on Wednesday. Auger-Aliassime, seeded 25th, battled through injuries and confidence dips since his 2019 semi-final appearance, delivering a captivating performance at Arthur Ashe Stadium.
Despite losing the first set, Auger-Aliassime clawed back to break De Minaur's momentum in subsequent sets. De Minaur, making his sixth Grand Slam quarter-final appearance, couldn't convert his advances into a semi-final spot, succumbing to the Canadian's 22 aces and strategic comeback.
Auger-Aliassime's resilience was evident as he rebounded from various deficits, ultimately dominating the final tiebreak. His victory marks a significant milestone, highlighting his intensified mental and technical game, promising an exciting semi-final against either defending champion Jannik Sinner or Lorenzo Musetti.
