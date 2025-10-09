Kluivert's Frustration: Converting Chances Eludes Indonesia's World Cup Quest
Indonesia's World Cup aspirations face jeopardy following a 3-2 defeat to Saudi Arabia. Coach Patrick Kluivert expresses frustration over missed scoring opportunities, with Indonesia relying on penalties for goals. Saudi Arabia's efficient attack has them nearing qualification, while Indonesia must defeat Iraq to keep their World Cup hopes alive.
Devdiscourse News Desk | Updated: 09-10-2025 16:55 IST | Created: 09-10-2025 16:55 IST
Indonesia faces a precarious World Cup journey following a 3-2 defeat against Saudi Arabia, a game marked by coach Patrick Kluivert's frustration over missed scoring chances.
Saudi Arabia efficiently capitalized on opportunities, with Saleh Abu Al-Shamat and Feras Al-Buraikan securing the win, pushing them closer to tournament qualification in North America.
Kluivert remains hopeful as his team eyes a crucial match against Iraq. Achieving victory is essential to maintain their World Cup ambition, marking potential historic progress since gaining independence in 1949.
(With inputs from agencies.)
Advertisement
ALSO READ
Renard's Revamp: Saudi Arabia on the Brink of World Cup Qualification
Saudi Arabia Triumphs in World Cup Qualifier Thriller Against Indonesia
Thrilling Comeback: Saudi Arabia Clinches Victory Over Indonesia
Saudi Arabia Inches Closer to World Cup Qualification with Thrilling Win Over Indonesia
Relocation of Argentina-Puerto Rico Soccer Match Amid Immigration Crackdown