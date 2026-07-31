Tennis-Wimbledon champion Noskova leads Czech challenge in BJK Cup Finals

The Billie Jean King Cup Finals will feature a strong lineup, with reigning Olympic gold medallist Zheng Qinwen spearheading China's challenge alongside top players from other nations.

Reuters | Updated: 31-07-2026 14:36 IST | Created: 31-07-2026 14:36 IST
Tennis-Wimbledon champion Noskova leads Czech challenge in BJK Cup Finals
Zheng Qinwen
  • Country:
  • China

Wimbledon champion Linda Noskova and runner-up ​Karolina Muchova will spearhead Czech ​Republic's challenge in the Billie ‌Jean ​King Cup Finals, while hosts China will look to reigning Olympic gold medallist Zheng Qinwen to ‌carry their hopes this year. Billie Jean ⁠King Cup Finals teams:

Italy: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Tyra Grant. China: Zheng ⁠Qinwen, ​Wang Xiyu, Zhang Shuai, Guo Hanyu, Jiang Xinyu.

Ukraine: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Oleksandra Oliynykova, Dayana Yastremska, Lyudmyla Kichenok. Belgium: Hanne Vandewinkel, Jeline Vandromme, Greet ⁠Minnen, Magali Kempen.

Kazakhstan: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Anna Danilina, Zhibek Kulambayeva, Sonja Zhiyenbayeva. Spain: ⁠Jessica Bouzas Maneiro, ⁠Kaitlin Quevedo, Marina Bassols Ribera, Sara Sorribes Tormo.

Czech Republic: Linda Noskova, Karolina Muchova, Marie Bouzkova, Katerina Siniakova. Britain: Katie Boulter, ‌Harriet ‌Dart, Mika Stojsavljevic, Jodie Burrage.

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