Tennis-Wimbledon champion Noskova leads Czech challenge in BJK Cup Finals
The Billie Jean King Cup Finals will feature a strong lineup, with reigning Olympic gold medallist Zheng Qinwen spearheading China's challenge alongside top players from other nations.
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Wimbledon champion Linda Noskova and runner-up Karolina Muchova will spearhead Czech Republic's challenge in the Billie Jean King Cup Finals, while hosts China will look to reigning Olympic gold medallist Zheng Qinwen to carry their hopes this year. Billie Jean King Cup Finals teams:
Italy: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Tyra Grant. China: Zheng Qinwen, Wang Xiyu, Zhang Shuai, Guo Hanyu, Jiang Xinyu.
Ukraine: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Oleksandra Oliynykova, Dayana Yastremska, Lyudmyla Kichenok. Belgium: Hanne Vandewinkel, Jeline Vandromme, Greet Minnen, Magali Kempen.
Kazakhstan: Elena Rybakina, Yulia Putintseva, Anna Danilina, Zhibek Kulambayeva, Sonja Zhiyenbayeva. Spain: Jessica Bouzas Maneiro, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols Ribera, Sara Sorribes Tormo.
Czech Republic: Linda Noskova, Karolina Muchova, Marie Bouzkova, Katerina Siniakova. Britain: Katie Boulter, Harriet Dart, Mika Stojsavljevic, Jodie Burrage.
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