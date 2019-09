FACTBOX-Rugby-World Cup-Japan v Russia

Factbox on the Rugby World Cup Pool A fixture between Japan and Russia: WHERE

Tokyo stadium, Tokyo WHEN

Friday, September 20 at 7.45pm local time (1045 GMT) JAPAN

World ranking: 10 Coach: Jamie Joseph (New Zealand)

Captain: Michael Leitch Team: 15-Will Tupou, 14-Kotaro Matsushima, 13-Timothy Lafaele, 12-Ryoto Nakamura, 11-Lomano Lemeki, 10-Yu Tamura, 9-Yutaka Nagare, 8-Kazuki Himeno, 7-Pieter Labuschagne, 6-Michael Leitch, 5-James Moore, 4-Wimpie van der Walt, 3-Asaeli Ai Valu, 2-Atsushi Sakate, 1-Keita Inagaki

Replacements: 16-Atsushi Sakate, 17-Isileli Nakajima, 18- Jiwon Koo, 19-Luke Thompson, 20-Henrik Tui, 21-Fumiaki Tanaka, 22-Rikiya Matsuda, 23-Ryohei Yamanaka. RUSSIA

World ranking: 20 Coach: Lyn Jones (Wales)

Captain: Vasily Artemyev Team: 15-Vasily Artemyev, 14-German Davydov, 13-Vladimir Ostroushko, 12-Dmitry Gerasimov, 11-Kirill Golosnitskiy, 10-Yury Kushnarev, 9-Vasily Dorofeev, 8-Nikita Vavilin, 7-Tagir Gadzhiev, 6-Vitaly Zhivatov, 5-Bogdan Fedotko, 4-Andrey Ostrikov, 3-Kirill Gotovtsev, 2-Stanislav Selskii, 1-Valery Morozov.

Replacements: 16-Evgeny Matveev, 17-Andrei Polivalov, 18-Azamat Bitiev, 19-Andrey Garbuzov, 20-Anton Sychev, 21-Dmitry Perov, 22-Ramil Gaisin, 23-Vladislav Sozonov. OFFICIALS

Referee: Nigel Owens (Wales) Assistants: Nic Berry (Australia), Matthew Carley (England)

TMO: Ben Skeen (New Zealand) POOL A FIXTURES

JAPAN Sept 28: v Ireland

Oct 5: v Samoa Oct 13: v Scotland

RUSSIA Sept 24: v Samoa

Oct 3: v Ireland Oct 9: v Scotland (Compiled by Shrivathsa Sridhar in Bengaluru)

