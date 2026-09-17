Japan's Economic Crossroads: Takaichi's Bold Moves Amidst Debt Concerns

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is accelerating policies to enhance economic growth while maintaining fiscal responsibility. Despite retaining key ministers, her big spending plans have stirred criticism, pressing her to balance economic stimulus with fiscal discipline amidst rising public debt and market concerns.

Devdiscourse News Desk | Updated: 17-09-2026 16:33 IST | Created: 17-09-2026 16:33 IST
Japan's Economic Crossroads: Takaichi's Bold Moves Amidst Debt Concerns
Takaichi

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is taking decisive steps to foster economic growth, despite facing criticism over plans that could escalate the country's public debt. In a recent cabinet reshuffle, she retained key ministers, including Minoru Kiuchi as economy minister, emphasizing her commitment to substantial spending reforms.

Amidst a bond market sell-off and US disapproval, Takaichi affirmed the urgency of economic expansion through heightened investment, increased corporate profits, and boosting household incomes. This approach is crucial to maintaining fiscal sustainability, as noted during a recent news briefing.

Retaining Finance Minister Satsuki Katayama, a fiscal conservative, provides a stable foundation for Takaichi’s policies, easing market concerns over unrestricted fiscal expansion. As Japan navigates the delicate balance of economic stimulus and fiscal prudence, Takaichi’s policies remain in the global spotlight.

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