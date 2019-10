SCOREBOARD: AUS vs SL, First T20

Adelaide, Oct 27 (AFP) Full scoreboard of the first Twenty20 international between Australia and Sri Lanka in Adelaide on Sunday: Australia

A. Finch c Mendis b Sandakan 64 D. Warner not out 100

G. Maxwell c Perera b Shanaka 62 A. Turner not out 1

Extras (nb1, w5) 6 Total (2 wickets, 20 overs) 233

Fall of wickets: 1-122, 2-229 Bowling: Malinga 4-0-37-0, Rajitha 4-0-75-0, Pradeep 4-0-28-0, Sandakan 4-0-41-1, Hasaranga 3-0-42-0, Shanaka 1-0-10-1.

Sri Lanka D. Gunathilaka c Warner b Cummins 11

K. Mendis c Turner b Starc 0 B. Rajapaksa b Cummins 2

K. Perera b Starc 16 O. Fernando b Agar 13

D. Shanaka c Richardson b Zampa 17 W. Hasaranga run out (Maxwell) 5

L. Sandakan c Agar b Zampa 6 L. Malinga not out 13

K. Rajitha st Carey b Zampa 0 N. Pradeep not out 8

Extras (lb6, nb1, w1) 8 Total (9 wickets, 20 overs) 99

Fall of wickets: 1-1, 2-13, 3-13, 4-46, 5-50, 6-71, 7-71, 8-82, 9-83. Bowling: Starc 4-0-18-2, Richardson 4-0-21-0, Cummins 4-0-27-2, Zampa 4-0-14-3, Agar 4-0-13-1. (AFP) AT

