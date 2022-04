SCOREBOARD: DC vs KKR

Scoreboard of the Indian Premier League match between Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals here on Thursday. Kolkata Knight Riders: Aaron Finch b Chetan Sakariya 3 Venkatesh Iyer c Chetan Sakariya b Axar 6 Shreyas Iyer c Pant b Kuldeep Yadav 42 Baba Indrajith c Rovman Powell b Kuldeep Yadav 6 Sunil Narine lbw b Kuldeep Yadav 0 Nitish Rana c Chetan Sakariya b Mustafizur 57 Andre Russell st Pant b Kuldeep Yadav 0 Rinku Singh c Rovman Powell b Mustafizur 23 Umesh Yadav not out 0 Tim Southee b Mustafizur 0 Harshit Ranan not out 0 Extras: (lb-5, w-3, nb-1) 9 Total: 146/9 in 20 overs Fall of wickets: 4-1, 22-2, 35-3, 35-4, 83-5, 83-6, 145-7, 146-8, 146-9 Bowling: Mustafizur Rahman 4-0-18-3, Chetan Sakariya 3-0-17-1, Shardul Thakur 3-0-32-0, Axar Patel 4-0-28-1, Kuldeep Yadav 3-0-14-4, Lalit Yadav 3-0-32-0. More PTI AH AH

