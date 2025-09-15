BRIEF-Musk Says Samsung Fab In Texas Will Make AI6, Not AI5, & Decision Regarding Using HBM Has Not Been Made Yet.
Reuters | Updated: 15-09-2025 12:36 IST | Created: 15-09-2025 12:36 IST
Sept 15 (Reuters) -
* MUSK:SAMSUNG FAB IN TEXAS WILL MAKE AI6, NOT AI5, AND DECISION REGARDING USING HBM HAS NOT BEEN MADE YET. Source text: https://tinyurl.com/4d947c4d Further company coverage: 005930.KS TSLA.O
