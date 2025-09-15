Left Menu

Asia Cup Scoreboard : Oman vs UAE

PTI | Abudhabi | Updated: 15-09-2025 19:20 IST | Created: 15-09-2025 19:20 IST
Asia Cup Scoreboard : Oman vs UAE

Scoreboard of the Group A Asia Cup match between The United Arab Emirates and Oman here on Monday.

United Arab Emirates Innings: Alishan Sharafu b Jiten Ramanandi 51 Muhammad Waseem run out (Aryan Bisht/Vinayak Shukla) 69 Asif Khan b Samay Shrivastava 2 Muhammad Zohaib c Samay Shrivastava b Jiten Ramanandi 21 Harshit Kaushik not out 19 Rahul Chopra c Aamir Kaleem b Hassnain Shah 0 Dhruv Parashar not out 1 Extras: (LB-1, W-8) 9 Total: (For 5 wkts, 20 Overs) 172 Fall of Wickets: 88-1, 96-2, 145-3, 171-4, 171-5.

Bowler: Shakeel Ahmed 3-0-16-0, Shah Faisal 4-0-45-0, Aamir Kaleem 1-0-14-0, Hassnain Shah 4-0-34-1, Jiten Ramanandi 4-0-24-2, Samay Shrivastava 4-0-38-1. (MORE)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
UPDATE 1-UK police say they have planned for 'every eventuality' ahead of Trump visit

UPDATE 1-UK police say they have planned for 'every eventuality' ahead of Tr...

 Global
2
UK couple jailed for killing baby daughter after going on the run in winter

UK couple jailed for killing baby daughter after going on the run in winter

 United Kingdom
3
Afghan pacer Naveen ruled out, Ahmadzai named replacement

Afghan pacer Naveen ruled out, Ahmadzai named replacement

 Global
4
Woman arrested for killing step daughter in Karnataka's Bidar

Woman arrested for killing step daughter in Karnataka's Bidar

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Medical education needs rigorous trials to validate AI’s role

Integrated model links AI, IoT, and circular economy for retail supply chain sustainability

Pathologists face uncertain future in AI era: Will they lead or be left behind?

Financial literacy gaps hold back Gen Z entrepreneurship

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025