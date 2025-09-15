Asia Cup Scoreboard : Oman vs UAE
Scoreboard of the Group A Asia Cup match between The United Arab Emirates and Oman here on Monday.
United Arab Emirates Innings: Alishan Sharafu b Jiten Ramanandi 51 Muhammad Waseem run out (Aryan Bisht/Vinayak Shukla) 69 Asif Khan b Samay Shrivastava 2 Muhammad Zohaib c Samay Shrivastava b Jiten Ramanandi 21 Harshit Kaushik not out 19 Rahul Chopra c Aamir Kaleem b Hassnain Shah 0 Dhruv Parashar not out 1 Extras: (LB-1, W-8) 9 Total: (For 5 wkts, 20 Overs) 172 Fall of Wickets: 88-1, 96-2, 145-3, 171-4, 171-5.
Bowler: Shakeel Ahmed 3-0-16-0, Shah Faisal 4-0-45-0, Aamir Kaleem 1-0-14-0, Hassnain Shah 4-0-34-1, Jiten Ramanandi 4-0-24-2, Samay Shrivastava 4-0-38-1. (MORE)
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)