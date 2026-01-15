Left Menu

Trump's Tariff Tactics: Bolstering U.S. Chip Manufacturing

U.S. President Donald Trump imposed a 25% tariff on advanced computing chips like Nvidia and AMD processors, aiming to boost domestic production and decrease reliance on foreign manufacturers. This move is part of a broader strategy involving tariffs to fortify American manufacturing against economic and national security risks.

Updated: 15-01-2026 03:50 IST
In a significant economic maneuver, President Donald Trump announced the imposition of a 25% tariff on advanced computing chips, targeting products such as Nvidia's H200 AI processor and AMD's MI325X. The White House cited national security concerns and aims to stimulate domestic semiconductor production.

The United States currently manufactures only about 10% of the chips required domestically, highlighting a heavy reliance on foreign supply chains from countries like Taiwan. This reliance poses both economic and national security risks, prompting the administration to incentivize local manufacturing.

In a broader policy shift, the Trump administration aims to bolster American industries by deploying tariffs on various imports, including pharmaceuticals and heavy-duty trucks. While the new tariff specifically excludes chips used in U.S. data centers, it marks a step towards further incentivizing domestic production.

