Trump Dismisses AI Concerns, Calls for 'Smart' Presidential Oversight
President Trump downplayed industry leaders' concerns over AI misuse, advocating for 'smart' presidential oversight as sufficient regulation. Despite global apprehension, AI-related stocks plummeted after calls for slower development emerged. Trump's rhetoric suggests AI threats are a conspiracy, maintaining existing guardrails while promoting U.S. AI sector growth.
In the face of rising concerns about artificial intelligence, President Donald Trump assured that the U.S. already has necessary measures to regulate AI companies.
Despite recent fears, including a resignation from a leading researcher at Anthropic, Trump played down the apprehension, emphasizing strong presidential oversight.
AI companies like OpenAI and xAI have recommended independent audits and regulations, but Trump's stance suggests confidence in current controls amid a global downturn in AI-related stocks.
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