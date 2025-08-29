Today, India has political stability, economic stability, transparency in policy, and predictability: PM Modi in Tokyo.
PTI | Tokyo | Updated: 29-08-2025 11:17 IST | Created: 29-08-2025 11:17 IST
Today, India has political stability, economic stability, transparency in policy, and predictability: PM Modi in Tokyo.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- India
- stability
- Modi
- Tokyo
- political
- economic
- transparency
- predictability
- global
- investment
Advertisement
ALSO READ
In India, capital does not just grow, it multiplies: PM Modi at India-Japan Economic Forum in Tokyo.
Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership: PM Modi at India-Japan Economic Forum in Tokyo.
Today, India is the fastest-growing major economy in the world: PM Modi at India-Japan Economic Forum.
India is the springboard for Japanese business to Global South: PM Modi at India-Japan Economic Forum.
Very soon, India is going to become third largest economy in the world: PM Modi at India-Japan Economic Forum in Tokyo.