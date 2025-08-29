Hate against Muslims institutionalised during PM Modi’s tenure, claims AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Hyderabad.
PTI | Hyderabad | Updated: 29-08-2025 17:01 IST | Created: 29-08-2025 17:01 IST
- Country:
- India
Hate against Muslims institutionalised during PM Modi's tenure, claims AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Hyderabad.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Reliance Jio's IPO: A Game-Changer for India's Telecom Sector
India's Economy Surges Ahead of Global Uncertainty
E20 Fuel Backlash: India's Drive Toward Ethanol-Infused Energy Meets Consumer Resistance
India's Forex Reserves Experience Significant Plunge
India Gears Up for Export Boost Amid Global Turmoil