Connectivity, that by-passes sovereignty, loses trust and meaning: PM Modi at SCO summit.
PTI | Tianjin | Updated: 01-09-2025 10:18 IST | Created: 01-09-2025 10:18 IST
Connectivity, that by-passes sovereignty, loses trust and meaning: PM Modi at SCO summit.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Modi Calls for United Stance Against Terrorism at SCO Summit
Xi Jinping Champions Regional Unity at SCO Summit
PM Modi Condemns Terrorism at SCO Summit, Calls for United Stand
Xi Jinping Calls for Unity at SCO Summit, Emphasizes Multipolar World Vision
Xi Advocates Unity at SCO Summit Amid Global Tensions