Left Menu

Can't say law and order has collapsed: CM Fadnavis on Maratha quota protest-related incidents.

PTI | Mumbai | Updated: 01-09-2025 17:22 IST | Created: 01-09-2025 17:22 IST
Can't say law and order has collapsed: CM Fadnavis on Maratha quota protest-related incidents.
  • Country:
  • India

Can't say law and order has collapsed: CM Fadnavis on Maratha quota protest-related incidents.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Suzuki Motorcycle India Surges in August Sales

Suzuki Motorcycle India Surges in August Sales

 India
2
BJP Rallies for NIA Probe in Dharmasthala Scandal

BJP Rallies for NIA Probe in Dharmasthala Scandal

 India
3
GST Surge: India's Domestic Growth Shines Amid Global Challenges

GST Surge: India's Domestic Growth Shines Amid Global Challenges

 India
4
From Village Dreams to Skincare Success: The Jangid Brothers' Proskire Journey

From Village Dreams to Skincare Success: The Jangid Brothers' Proskire Journ...

 United States

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Digital inclusion drives sustainable growth but inequalities persist

Breaking the scam cycle: AI intelligence redefines digital payment safety

AI drives shift from human–machine interaction to true cooperation

Smart finance, stronger harvests: Digital inclusion powers food security

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025