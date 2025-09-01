Can't say law and order has collapsed: CM Fadnavis on Maratha quota protest-related incidents.
PTI | Mumbai | Updated: 01-09-2025 17:22 IST | Created: 01-09-2025 17:22 IST
- Country:
- India
Can't say law and order has collapsed: CM Fadnavis on Maratha quota protest-related incidents.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Maratha Quota Stand-off: Supriya Sule Calls for Immediate Government Action
Unrest in Indonesia: Students and Lawmakers Clash Over Government Spending
Saatvik Green Energy Secures Major Solar Water Pumping Project in Maharashtra
Protests Ignite Over Health Workers' Regularisation Controversy in Nagaland
Afghanistan earthquake death toll rises to 800, with 2,500 injured, Taliban government spokesman says, reports AP.