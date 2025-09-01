Old Railway Bridge over Yamuna to be closed for traffic from Tuesday evening in view of rising river water levels: Order.
PTI | New Delhi | Updated: 01-09-2025 17:40 IST | Created: 01-09-2025 17:40 IST
- Country:
- India
