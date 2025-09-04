Veteran India spinner Amit Mishra announces retirement from all forms of cricket.
PTI | New Delhi | Updated: 04-09-2025 12:52 IST | Created: 04-09-2025 12:52 IST
Veteran India spinner Amit Mishra announces retirement from all forms of cricket.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Former Indian cricketer Shikhar Dhawan summoned by ED for questioning in illegal betting app linked money laundering case: Officials.
Cricketer Suryakumar Yadav Joins Skyscanner as Brand Ambassador for India
Empowering Careers: Avtar's myAvtar Career Conference Showcases Pathways to Success
IAEA Opens 2025 Fellowship Cycle to Support Women in Nuclear Careers
Indian Cricketers Excel in Pre-Season Fitness Tests