Strongly condemn heinous terrorist attack on innocent civilians: PM Modi after deadly shooting in Jerusalem.
PTI | New Delhi | Updated: 08-09-2025 21:27 IST | Created: 08-09-2025 21:27 IST
- Country:
- India
Strongly condemn heinous terrorist attack on innocent civilians: PM Modi after deadly shooting in Jerusalem.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Modi
- Jerusalem
- terrorist
- attack
- condemnation
- shooting
- innocent
- victims
- Prime Minister
- India
Advertisement
ALSO READ
India's Shooting Stars Set Sights on ISSF World Cup Glory
Lesufi Condemns Daveyton Shooting as Five Gauteng Traffic Wardens Injured
Jerusalem Bus Stop Shooting: Tragedy Amid Escalating Tensions
Terror Strikes Jerusalem: Bus Stop Shooting Leaves Six Dead
Tragedy Strikes: Shooting Attack in Jerusalem Leaves Nation Reeling