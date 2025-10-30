Australia amass 338 against India in Women's ODI World Cup semifinal in Navi Mumbai.
PTI | Navimumbai | Updated: 30-10-2025 18:56 IST | Created: 30-10-2025 18:56 IST
- Country:
- India
Australia amass 338 against India in Women's ODI World Cup semifinal in Navi Mumbai.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Women's ODI World Cup
- Navi
- Australia
- Mumbai
- India
Advertisement
ALSO READ
Australia's Rugby Battle at Twickenham: Navigating Player Restrictions
Navigating Lower Rates: The Fed's Interest Rate Cut Impact
India stun seven-time champions Australia by five wickets to enter Women's ODI World Cup final.
Australia's Rugby Strategy: Navigating Player Limitations Against England
ECB Holds Steady: Navigating Economic Stability Amid Global Shifts