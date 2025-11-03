Dumper truck rams into several vehicles in Harmada, Jaipur, leaving twelve dead and as many injured: Jaipur Collector.
PTI | Jaipur | Updated: 03-11-2025 15:15 IST | Created: 03-11-2025 15:15 IST
- Country:
- India
Dumper truck rams into several vehicles in Harmada, Jaipur, leaving twelve dead and as many injured: Jaipur Collector.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Call for Action: Road Safety Crisis in Telangana
Tragic Collision: Fatal Crash at Pune Metro Station
Telangana's 'Arrive Alive': A New Era for Road Safety Awareness
Ethiopia, WHO Advance Digital Public Health Systems for Emergency Response
Explosion at New Mexico's Largest Oil Refinery Leads to Emergency Response