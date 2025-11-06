India beat Australia by 48 runs in fourth T20I to take 2-1 lead in five-match series in Carrara.
PTI | Carrara | Updated: 06-11-2025 17:48 IST | Created: 06-11-2025 17:48 IST
India beat Australia by 48 runs in fourth T20I to take 2-1 lead in five-match series in Carrara.
Advertisement
ALSO READ
India Clinches Victory Over Australia in Fourth T20I Thriller
Tej Pratap Yadav Confident of Victory in Mahua, Aims for Political Influence
Historic Victory: Indian Women's Cricket Team Celebrated at Rashtrapati Bhavan
Historic Victory: Indian Women's Cricket Team Clinches World Cup
Village to Victory: Kranti Goud's Journey to Cricket Glory