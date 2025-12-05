Tamil Nadu govt moves SC against Madras HC order permitting lighting of ‘Karthigai Deepam lamp’ at temple located near dargah.
PTI | New Delhi | Updated: 05-12-2025 11:14 IST | Created: 05-12-2025 11:14 IST
- Country:
- India
Tamil Nadu govt moves SC against Madras HC order permitting lighting of 'Karthigai Deepam lamp' at temple located near dargah.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Tamil Nadu
- Madras
Advertisement