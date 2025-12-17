Maharashtra Governor Acharya Devvrat reassigns ministries held by convicted NCP cabinet member Manikrao Kokate to Deputy CM Ajit Pawar.
PTI | Mumbai | Updated: 17-12-2025 22:33 IST | Created: 17-12-2025 22:33 IST
- Country:
- India
Maharashtra Governor Acharya Devvrat reassigns ministries held by convicted NCP cabinet member Manikrao Kokate to Deputy CM Ajit Pawar.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Maharashtra
- Governor
- ministries
- NCP
- Manikrao Kokate
- Ajit Pawar
- cabinet
- reshuffle
- politics
- governance
ALSO READ
Maharashtra Cabinet Expands Encroachment Resolution to Protect Monuments
Cheating and forgery case: Maharashtra minister Manikrao Kokate moves Bombay HC against conviction; hearing on Dec 19.
Nashik court issues arrest warrant against Maharashtra minister Manikrao Kokate, facing 2-year jail term in cheating, forgery case.
Nashik court upholds two-year jail term handed to Maharashtra minister Manikrao Kokate in 1995 cheating and forgery case.
Anwar Ibrahim's Cabinet Shakeup: Resignations and New Appointments