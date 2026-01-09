We continue to witness disturbing pattern of recurring attacks on minorities in Bangladesh: MEA.
PTI | New Delhi | Updated: 09-01-2026 16:36 IST | Created: 09-01-2026 16:36 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
