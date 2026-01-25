Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar awarded Padma Shri: MHA.
PTI | New Delhi | Updated: 25-01-2026 18:31 IST | Created: 25-01-2026 18:31 IST
Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar awarded Padma Shri: MHA.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
