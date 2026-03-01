Left Menu

Israeli officials tell AP Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is dead. Neither Iran nor the US have confirmed, reports AP.

PTI | Jerusalem | Updated: 01-03-2026 02:02 IST | Created: 01-03-2026 02:02 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

