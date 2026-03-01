Israeli officials tell AP Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is dead. Neither Iran nor the US have confirmed, reports AP.
PTI | Jerusalem | Updated: 01-03-2026 02:02 IST | Created: 01-03-2026 02:02 IST
Israel's Netanyahu says in a televised address that ''signs are growing'' that Iran's supreme leader was killed, reports AP.
Iranian foreign minister tells NBC News that country's supreme leader and president are alive as far as I know', reports AP.