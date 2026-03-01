Bengal CM Mamata Banerjee to sit on dharna in Kolkata on March 6 against 'arbitrary deletions' under SIR: TMC leader Abhishek Banerjee.
PTI | Kolkata | Updated: 01-03-2026 17:30 IST | Created: 01-03-2026 17:30 IST
- Country:
- India
Bengal CM Mamata Banerjee to sit on dharna in Kolkata on March 6 against 'arbitrary deletions' under SIR: TMC leader Abhishek Banerjee.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Target of deleting over 1 crore voters in Bengal decided even before SIR commenced: TMC's Abhishek Banerjee in Kolkata.
BJP can't win polls, using EC to influence election result by deleting genuine voters: TMC leader Abhishek Banerjee at press conference.
Why isn't EC publishing list of Bangladeshis, Rohingyas found during SIR in Bengal: TMC's Abhishek Banerjee.
Massive Reduction in Voter Rolls Post SIR Exercise Completion
Heightened Security Measures Amid Release of West Bengal's Post-SIR Electoral Rolls