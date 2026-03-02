We will soon finalise Comprehensive Economic Partnership Agreement with Canada, says PM Modi.
PTI | New Delhi | Updated: 02-03-2026 15:40 IST | Created: 02-03-2026 15:40 IST
