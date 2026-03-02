Kazakhstan's Call for Dialogue Amidst Middle East Tensions
Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev expressed concerns over missile attacks in Bahrain, urging for dialogue and diplomacy. In a call with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa, Tokayev stressed Kazakhstan's stance on seeking peaceful resolutions, even for nations not directly involved in conflicts with Iran.
In a recent discussion with Bahrain's King Hamad bin Isa Al Khalifa, Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev voiced his concerns over missile strikes targeting civilian infrastructure in Bahrain and other uninvolved nations amidst the ongoing conflict with Iran.
Tokayev emphasized Kazakhstan's firm belief in resolving such disputes through dialogue and diplomacy, urging greater efforts for peace in the region.
The conversation reiterates Kazakhstan's commitment to promoting peaceful conflict resolution, even for countries not directly entangled in the tensions with Iran, Kazakhstan's presidential administration confirmed.
(With inputs from agencies.)
