Opposition's resolution seeking removal of Om Birla as speaker rejected in Lok Sabha by voice vote.
PTI | New Delhi | Updated: 11-03-2026 18:23 IST | Created: 11-03-2026 18:23 IST
- Country:
- India
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
