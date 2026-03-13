Trump administration takes steps to further ease sanctions on Russian oil as crude prices surge during Iran war, reports AP.
PTI | Washington DC | Updated: 13-03-2026 06:05 IST | Created: 13-03-2026 06:05 IST
Trump administration takes steps to further ease sanctions on Russian oil as crude prices surge during Iran war, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Trump
- administration
- sanctions
- Russian
- oil
- crude
- prices
- Iran
- war
- implications
ALSO READ
U.S. Waiver for Russian Oil: A Turning Point in Global Energy Markets?
Navigating the Global Oil Crisis: From Conflict to Consumer Impact
LPG Shortage Forces Kerala Restaurants to Shut Amidst Rising Prices
Global Markets in Turmoil Amid Oil Price Surge and Geopolitical Tensions
Australia Braces for Inflation Surge Amid Oil Price Hike