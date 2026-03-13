American refuelling plane that crashed in Iraq had a crew of at least 5, US official says, but casualties unclear, reports AP.
PTI | Washington DC | Updated: 13-03-2026 06:06 IST | Created: 13-03-2026 06:06 IST
American refuelling plane that crashed in Iraq had a crew of at least 5, US official says, but casualties unclear, reports AP.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- American
- refueling
- plane
- crash
- Iraq
- US
- official
- casualties
- crew
- Associated Press
ALSO READ
Refroid and Technavious Forge New Path for AI-Ready Data Centres
U.S. Waiver for Russian Oil: A Turning Point in Global Energy Markets?
Major Cannabis Bust: Over Rs 2.16 Crore Worth Seized in Jharkhand
Kallas Accuses U.S. of Divisive Tactics Against EU
Australia Takes a Bold Stand Against Lethal Rodent Poisons