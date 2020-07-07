BRIEF-G20 Energy Advisory Task Force Plans Meeting On July 19- Sources

BRIEF-G20 Energy Advisory Task Force Plans Meeting On July 19- SourcesReuters | Updated: 07-07-2020 15:13 IST | Created: 07-07-2020 15:13 IST
* G20 ENERGY ADVISORY TASK FORCE PLANS TO HOLD A VIRTUAL MEETING ON JULY 19- SOURCES
* IN APRIL, G20 ENERGY MINISTERS PROPOSED SETTING UP A TASK FORCE TO ADVISE MINISTERS ON THE STEPS NEEDED TO STABILISE THE OIL MARKETS AMID THE CORONAVIRUS PANDEMIC. * THE TASK FORCE WILL REPORT ITS ASSESSMENT TO G20 ENERGY MINISTERS.
* SAUDI ARABIA HOLDS G20 PRESIDENCY IN 2020.
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