Alyte: Revolutionizing Urban Mobility with Premium B2C Services

Mahindra Logistics has introduced Alyte, a tech-enabled B2C urban commuting service, debuting in Delhi NCR. It aims to expand across major Indian cities, emphasizing premium, reliable travel solutions with categories like Privé and Select. Alyte promises a seamless booking experience via its app featuring electric vehicles and quality sedans.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 11-08-2025 13:36 IST | Created: 11-08-2025 13:36 IST
Mahindra Logistics Ltd has unveiled Alyte, a premium tech-enabled Business-to-Consumer (B2C) mobility service focused on urban commuting. The service debuted in Delhi NCR and aims to expand into cities like Noida, Mumbai, Bangalore, and Hyderabad, according to the company.

Specializing in seamless airport-to-city, in-city, and outstation rides, Alyte integrates all mobility services under a unified, modern brand. It aims to enhance Mahindra's B2C mobility offerings with an emphasis on safety and reliability for both B2B and B2C travel experiences, the company said.

Alyte, managed via a user-friendly app, offers two service tiers: Privé and Select. Privé showcases premium electric vehicles for a sustainable, comfortable journey, while Select provides a curated selection of high-quality sedans and SUVs. Services promise assured rides with transparent, surge-free pricing.

