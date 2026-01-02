Commission for Air Quality Management revokes GRAP-3 curbs in Delhi-NCR as air quality improves significantly: Officials.
PTI | New Delhi | Updated: 02-01-2026 17:06 IST | Created: 02-01-2026 17:06 IST
- Country:
- India
Commission for Air Quality Management revokes GRAP-3 curbs in Delhi-NCR as air quality improves significantly: Officials.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Odisha Rolls Out Green Stickers for Pollution Control Compliance
Delhi's Battle Against Air Pollution: New Expert Committees Lead the Charge
Delhi Traffic Police: Health Camps Combat Air Pollution Impact
NMCG Executive Committee Clears Key Projects for Biodiversity, Pollution Control
Maharashtra Cracks Down on Air Pollution with RMC Plant Closures