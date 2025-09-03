Northern Railway Tackles Jammu-Katra Rail Disruptions Amid Historic Rainfall
Northern Railway cancels 68 trains and resumes 24 amid heavy rainfall, causing rail disruption in Jammu. Rescue efforts focus on restoring services, including shuttles between Jammu, Katra, and beyond. Severe weather leads to 34 fatalities from a landslide near the Vaishno Devi shrine and 5,784 passengers evacuated.
- Country:
- India
The Northern Railway has cancelled 68 trains while resuming 24 services from Jammu and Katra, officials announced. This decision follows severe disruptions in rail traffic due to misalignment and breaches in the Pathankot-Jammu section caused by heavy rains and flash floods.
The disastrous weather conditions have particularly impacted pilgrims, with significant delays reported. A landslide near the Mata Vaishno Devi shrine in Katra resulted in 34 deaths, as the Jammu region recorded 380 mm of rain, its highest since 1910.
To aid stranded passengers, shuttle services between Jammu Tawi and Shri Mata Vaishno Devi Katra have commenced. Additional intercity routes to Kolkata and New Delhi are operational. Approximately 5,784 passengers have been ferried in rescue operations.
(With inputs from agencies.)
