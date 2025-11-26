Left Menu

Tesla Drives Forward: Expanding India's EV Charging Network

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 26-11-2025 15:48 IST | Created: 26-11-2025 15:48 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Tesla is making strides in expanding its electric vehicle charging infrastructure across India, targeting major cities to enhance accessibility for customers. Having already established a presence in Delhi and Mumbai, Tesla plans to introduce new charging stations in Gurugram.

The company's approach, which centers around customers' lifestyles, includes supercharging infrastructure and home-charging solutions. Tesla opened its first center in Gurugram to offer a comprehensive range of services, including retail, after-sales, and charging solutions.

Recognizing the dire air quality in cities like Delhi and Mumbai, Tesla aims to accelerate the transition to electric vehicles, reducing carbon emissions and promoting sustainable transport. With the completion of Gurugram's charging station, Tesla will operate four key stations across India, promising a seamless EV experience.

