Tesla Drives Forward: Expanding India's EV Charging Network
Tesla is concentrating on expanding its electric vehicle (EV) charging infrastructure across India, with new stations in Gurugram complementing existing ones in Delhi and Mumbai. The company's direct-to-consumer model aims to bolster the adoption of sustainable transportation, crucial for improving air quality in these polluted cities.
Tesla is making strides in expanding its electric vehicle charging infrastructure across India, targeting major cities to enhance accessibility for customers. Having already established a presence in Delhi and Mumbai, Tesla plans to introduce new charging stations in Gurugram.
The company's approach, which centers around customers' lifestyles, includes supercharging infrastructure and home-charging solutions. Tesla opened its first center in Gurugram to offer a comprehensive range of services, including retail, after-sales, and charging solutions.
Recognizing the dire air quality in cities like Delhi and Mumbai, Tesla aims to accelerate the transition to electric vehicles, reducing carbon emissions and promoting sustainable transport. With the completion of Gurugram's charging station, Tesla will operate four key stations across India, promising a seamless EV experience.
