Madhya Pradesh: A National Leader in Micro-Irrigation
Madhya Pradesh has become a national leader in micro-irrigation, with significant expansions in its irrigated land. The state prioritizes water availability for farmers, drinking, and industries. Noteworthy projects, such as the Ken-Betwa river interlink, are expected to transform regional water scenarios.
Madhya Pradesh has emerged as a national frontrunner in micro-irrigation, significantly expanding its irrigated land, according to state Water Resources Minister Tulsiram Silawat. Speaking at a press conference, Silawat spotlighted the department's achievements over two years, crediting Chief Minister Mohan Yadav's leadership for this growth.
The minister emphasized the government's dedication to advancing farmers, ensuring water availability for drinking, industrial use, and power generation. The state also received a National Water Award for commendable work in water conservation and augmentation.
Significant initiatives include the Ken-Betwa river interlink project and the Tapi Basin Mega Recharge Project, which aim to improve water supply and groundwater recharge. In alignment with Prime Minister Narendra Modi's 'Per Drop More Crop' vision, MP is enhancing its water management strategies to support agriculture and industry.
