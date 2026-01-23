Pioneering Green Logistics: PPL's Strategic Move with UltraTech
Paradeep Parivahan Limited has entered an 8-year partnership with UltraTech Cement Limited to deploy electric vehicles for bulk logistics, cutting CO₂ emissions by 15,000–20,000 tonnes annually. This marks a significant advance in India's industrial logistics, spotlighting sustainable freight solutions in collaboration with Energy In Motion Limited.
Devdiscourse News Desk | Bhubaneswar | Updated: 23-01-2026 16:50 IST | Created: 23-01-2026 16:50 IST
Paradeep Parivahan Limited (PPL), a leader in logistics services, has sealed an 8-year agreement with UltraTech Cement Limited, focusing on deploying electric vehicles for industrial transportation.
PPL's electric truck fleet will operate along UltraTech's Rajasthan-Uttar Pradesh route, replacing diesel vehicles, significantly reducing carbon emissions.
This collaboration, involving Energy In Motion Limited for EV infrastructure, marks a milestone in sustainable logistics, aligning with India's governmental and global sustainability goals.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
ISBF: Elevating Global Education Opportunities in India
Shaping Future Cities: India's Urban Innovation Challenge
Refining India's Gold: Addressing Duty Disparities for Precious Metal Refiners
Rising Demand: Agentic AI Roles Set to Transform India's Workforce
Saina Nehwal: A Golden Chapter in Indian Badminton