Left Menu

Pioneering Green Logistics: PPL's Strategic Move with UltraTech

Paradeep Parivahan Limited has entered an 8-year partnership with UltraTech Cement Limited to deploy electric vehicles for bulk logistics, cutting CO₂ emissions by 15,000–20,000 tonnes annually. This marks a significant advance in India's industrial logistics, spotlighting sustainable freight solutions in collaboration with Energy In Motion Limited.

Devdiscourse News Desk | Bhubaneswar | Updated: 23-01-2026 16:50 IST | Created: 23-01-2026 16:50 IST
Pioneering Green Logistics: PPL's Strategic Move with UltraTech

Paradeep Parivahan Limited (PPL), a leader in logistics services, has sealed an 8-year agreement with UltraTech Cement Limited, focusing on deploying electric vehicles for industrial transportation.

PPL's electric truck fleet will operate along UltraTech's Rajasthan-Uttar Pradesh route, replacing diesel vehicles, significantly reducing carbon emissions.

This collaboration, involving Energy In Motion Limited for EV infrastructure, marks a milestone in sustainable logistics, aligning with India's governmental and global sustainability goals.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Potential Trade Boom: US-Indonesia Agreement

Potential Trade Boom: US-Indonesia Agreement

 Switzerland
2
Elitecon International Strengthens Governance with New Board Appointments

Elitecon International Strengthens Governance with New Board Appointments

 India
3
Skeleton Scare: A Medical Student's Unintentional Airport Alarm

Skeleton Scare: A Medical Student's Unintentional Airport Alarm

 India
4
Crackdown on Corruption: Malaysia's Defense Scandal Unveiled

Crackdown on Corruption: Malaysia's Defense Scandal Unveiled

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Emerging economies struggle to expand green energy despite rising investment

Too much AI transparency can harm decision-making

Land use choices, not warming alone, is reshaping global agricultural water use

AI systems quietly taking over management decisions across workplaces

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026