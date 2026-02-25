India's Semiconductor Mission Advances Electric Mobility with Ather Energy Collaboration
Union Minister Ashwini Vaishnaw and Ather Energy's CEO Tarun Mehta discuss boosting India's semiconductor capabilities and vehicle electronics. The India Semiconductor Mission 2.0 has been pivotal, with Rs. 1,000 crore allocated for FY 2026-27. Ather collaborates under 'Build in Bharat' to strengthen India's clean mobility ecosystem.
Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, recently engaged in discussions with Ather Energy CEO, Tarun Mehta, focusing on advancements in vehicle electronics and road safety. The India Semiconductor Mission plays a critical role in bolstering intelligent vehicle systems in line with India's domestic semiconductor development goals.
This dialogue coincides with India's intensified focus on building semiconductor capabilities vital for sectors like electric vehicles. The India Semiconductor Mission 2.0, spearheaded by the government, intends to enhance semiconductor manufacturing and innovation while securing the supply chain for electronics and EVs.
Ather Energy's recent partnership with the Ministry of Commerce and Industry under the Build in Bharat initiative signifies significant strides in India's clean mobility landscape. A Memorandum of Understanding emphasizes strategic support for startups and innovation programmes, reflecting an upward trend in electric vehicle adoption driven by robust government policies.
