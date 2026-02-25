Left Menu

India's Semiconductor Mission Advances Electric Mobility with Ather Energy Collaboration

Union Minister Ashwini Vaishnaw and Ather Energy's CEO Tarun Mehta discuss boosting India's semiconductor capabilities and vehicle electronics. The India Semiconductor Mission 2.0 has been pivotal, with Rs. 1,000 crore allocated for FY 2026-27. Ather collaborates under 'Build in Bharat' to strengthen India's clean mobility ecosystem.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-02-2026 11:42 IST | Created: 25-02-2026 11:42 IST
India's Semiconductor Mission Advances Electric Mobility with Ather Energy Collaboration
Ashwini Vaishnaw meets Ather Energy CEO Tarun Mehta . Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, recently engaged in discussions with Ather Energy CEO, Tarun Mehta, focusing on advancements in vehicle electronics and road safety. The India Semiconductor Mission plays a critical role in bolstering intelligent vehicle systems in line with India's domestic semiconductor development goals.

This dialogue coincides with India's intensified focus on building semiconductor capabilities vital for sectors like electric vehicles. The India Semiconductor Mission 2.0, spearheaded by the government, intends to enhance semiconductor manufacturing and innovation while securing the supply chain for electronics and EVs.

Ather Energy's recent partnership with the Ministry of Commerce and Industry under the Build in Bharat initiative signifies significant strides in India's clean mobility landscape. A Memorandum of Understanding emphasizes strategic support for startups and innovation programmes, reflecting an upward trend in electric vehicle adoption driven by robust government policies.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Controversy Erupts Over ACB Raid on Deputy Chief Minister's Brother

Controversy Erupts Over ACB Raid on Deputy Chief Minister's Brother

 India
2
Trump's State of Pivotal Moments: Economic Focus and Political Theater

Trump's State of Pivotal Moments: Economic Focus and Political Theater

 Global
3
Streamlining ATP Tour: Medvedev Advocates for Grand Slams and Masters Focus

Streamlining ATP Tour: Medvedev Advocates for Grand Slams and Masters Focus

 Global
4
Freedom Shield Drills Heighten Tensions on Korean Peninsula

Freedom Shield Drills Heighten Tensions on Korean Peninsula

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Synthetic voices in AI assistants reflect deep-rooted gender stereotypes

Digital learning boom amplifying online harassment risks in emerging nations

Adaptive AI system enhances zero-day attack resilience in blockchain networks

Beyond tech fixes: AI governance requires transdisciplinary ethical wisdom

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026