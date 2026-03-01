Left Menu

Flight Disruptions Amid West Asia Conflict Impact Chennai-bound Travelers

International flights between Chennai and Gulf countries were disrupted due to escalating conflict in West Asia. The Chennai and Tiruchirappalli airports issued advisories for passengers to check with their airlines. Airlines such as Emirates, Etihad, and IndiGo have canceled flights. The conflict involves recent attacks between the US, Israel, and Iran.

Devdiscourse News Desk | Chennai | Updated: 01-03-2026 10:48 IST | Created: 01-03-2026 10:48 IST
  • India

Air travelers faced significant disruptions as tensions in West Asia led to cancellations of several international flights from Chennai, according to airport authorities.

Chennai Airport reported the cancellation of 18 flights, impacting routes to Gulf countries. The airport has urged passengers to confirm travel details with airlines, highlighting cancellations from carriers like Emirates and IndiGo.

Amid the geopolitical tension, which saw retaliatory strikes between the US, Israel, and Iran, travelers are advised to stay updated on potential travel delays.

