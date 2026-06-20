GB-Neuf personnes toujours dans un état critique après un accident ferroviaire mortel

Neuf Personnes Sont Toujours Dans Un Tat Critique La Suite Dun Accident Ferroviaire Survenu Vendredi Prs De Bedford

Neuf ​personnes sont ​toujours dans un ‌état critique ​à la suite d'un accident ferroviaire survenu ‌vendredi près de Bedford, à environ 60 miles (100 km) au nord de Londres, dans ‌lequel le conducteur de l'un ‌des trains a trouvé la mort. Deux trains de voyageurs à destination de Londres sont entrés ⁠en ​collision ⁠vendredi vers 17h15, heure locale (16h15 GMT).

Plus de 80 ⁠personnes ont été prises en charge ​à l'hôpital vendredi après l'accident, a déclaré ⁠la commissaire en chef de la police britannique ⁠des ​transports, Lucy D'Orsi. "Ce (samedi) matin, 28 personnes sont toujours hospitalisées, dont ⁠neuf dans un état critique", a-t-elle précisé.

Les enquêteurs n'ont ⁠pas ⁠encore déterminé les causes de l'accident, a ajouté Lucy D'Orsi. (William ‌James, ‌version française Benoit ​Van Overstraeten)