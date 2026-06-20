GB-Neuf personnes toujours dans un état critique après un accident ferroviaire mortel
Un accident ferroviaire près de Bedford, en Angleterre, a entraîné la mort d'un conducteur et a laissé 9 personnes dans un état critique, avec 28 hospitalisées.
- Country:
- United Kingdom
Neuf personnes sont toujours dans un état critique à la suite d'un accident ferroviaire survenu vendredi près de Bedford, à environ 60 miles (100 km) au nord de Londres, dans lequel le conducteur de l'un des trains a trouvé la mort. Deux trains de voyageurs à destination de Londres sont entrés en collision vendredi vers 17h15, heure locale (16h15 GMT).
Plus de 80 personnes ont été prises en charge à l'hôpital vendredi après l'accident, a déclaré la commissaire en chef de la police britannique des transports, Lucy D'Orsi. "Ce (samedi) matin, 28 personnes sont toujours hospitalisées, dont neuf dans un état critique", a-t-elle précisé.
Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé les causes de l'accident, a ajouté Lucy D'Orsi. (William James, version française Benoit Van Overstraeten)
ALSO READ
-
Nine people remain in critical condition after fatal UK train crash
-
One killed and several injured in train collision north of London, police say
-
One killed and several injured in train collision north of London, police say
-
Two trains collide north of London, multiple injuries reported
-
Two trains collide north of London, multiple injuries reported