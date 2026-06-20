GB-Neuf personnes toujours dans un état critique après un accident ferroviaire mortel

Un accident ferroviaire près de Bedford, en Angleterre, a entraîné la mort d'un conducteur et a laissé 9 personnes dans un état critique, avec 28 hospitalisées.

Reuters | Neuf Personnes Sont Toujours Dans Un Tat Critique La Suite Dun Accident Ferroviaire Survenu Vendredi Prs De Bedford | Updated: 20-06-2026 18:34 IST | Created: 20-06-2026 18:34 IST
GB-Neuf personnes toujours dans un état critique après un accident ferroviaire mortel
  • Country:
  • United Kingdom

Neuf ​personnes sont ​toujours dans un ‌état critique ​à la suite d'un accident ferroviaire survenu ‌vendredi près de Bedford, à environ 60 miles (100 km) au nord de Londres, dans ‌lequel le conducteur de l'un ‌des trains a trouvé la mort. Deux trains de voyageurs à destination de Londres sont entrés ⁠en ​collision ⁠vendredi vers 17h15, heure locale (16h15 GMT).

Plus de 80 ⁠personnes ont été prises en charge ​à l'hôpital vendredi après l'accident, a déclaré ⁠la commissaire en chef de la police britannique ⁠des ​transports, Lucy D'Orsi. "Ce (samedi) matin, 28 personnes sont toujours hospitalisées, dont ⁠neuf dans un état critique", a-t-elle précisé.

Les enquêteurs n'ont ⁠pas ⁠encore déterminé les causes de l'accident, a ajouté Lucy D'Orsi. (William ‌James, ‌version française Benoit ​Van Overstraeten)

TRENDING

1
Bolivia signs deal with labor union after 50 days of anti-government protests

Bolivia signs deal with labor union after 50 days of anti-government protest...

Bolivia
2
Soccer-How many points are needed to advance to the World Cup knockouts?

Soccer-How many points are needed to advance to the World Cup knockouts?

Canada
3
Australia confirms first case of H5 bird flu

Australia confirms first case of H5 bird flu

Australia
4
Woman killed, 1,700 evacuated in beach hotel fire in Dominican Republic

Woman killed, 1,700 evacuated in beach hotel fire in Dominican Republic

Dominican Republic

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

The Sustainability Trap: Why Cities Can’t Escape Bad Urban Growth

The Digital Agriculture Boom Has an Infrastructure Problem: What China’s Digital Villages Reveal

AI’s Big Promise for Agriculture Is Stuck on Trust, Cost and Control: Here's why

Why Nigeria’s Floating Naira Could Be the Country’s Most Consequential Reform Yet

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026