Modi's Indonesia Visit: Revitalizing Economic Ties Amid Trade Decline

Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia aims to bolster economic partnerships as recent years have seen a reduction in merchandise trade. Discussions will center on investment and trade expansion. Despite a trade deficit, Indonesia remains a crucial partner for India in Southeast Asia, with evolving trade dynamics noted.

Devdiscourse News Desk | Updated: 06-07-2026 14:20 IST | Created: 06-07-2026 14:20 IST
Modi's Indonesia Visit: Revitalizing Economic Ties Amid Trade Decline
Prime Minister Narendra Modi (Photo/ANI). Image Credit: ANI

During his July 6-11 visit, Prime Minister Narendra Modi is set to enhance Indo-Indonesian economic relations, focusing on key areas of trade and investment. This visit comes in the wake of declining bilateral merchandise trade, as indicated by a Rubix Data Sciences report.

The report showed that bilateral goods trade contracted from USD 38.8 billion in FY2023 to USD 24.8 billion in FY2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of minus 14%, affected by decreasing exports and tempered imports. India's export figures fell sharply, halving from USD 10 billion to USD 4.5 billion over the same period, while imports reduced from USD 28.8 billion to USD 20.3 billion.

Despite the trade contraction, Indonesia remains a vital Southeast Asian partner, holding a significant position within ASEAN-related trade with India. Recent talks aim to widen cooperation across trade, security, digital connectivity, and more, marking a shift in trade focus towards agricultural and industrial goods.

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