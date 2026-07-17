Policybazaar Hits Milestone with Over ₹3,016 Crore in Term Insurance Claims

Policybazaar has surpassed ₹3,016 crore in term insurance claims since 2018, reinforcing trust in digital claims services. Despite underpenetration, the platform’s tech-driven solutions help simplify claim processes and increase reliability. Key trends reveal heart conditions as the leading claim cause, urging enhanced financial protection awareness.

Devdiscourse News Desk | Gurugram (Haryana) | Updated: 17-07-2026 14:22 IST | Created: 17-07-2026 14:22 IST
Policybazaar Hits Milestone with Over ₹3,016 Crore in Term Insurance Claims
Policybazaar facilitates ₹3,016 Crore in Term Insurance Claims, reinforcing its Claims Support Commitment. Image Credit: ANI

In a significant achievement, Policybazaar has reported facilitating over ₹3,016 crore worth of term insurance claims since 2018, a move that underscores the efficacy of digital claims processing. Despite being crucial for financial security, term insurance remains underutilized in India due to low awareness and concerns over claims settlement. This milestone is a testament to building consumer trust in digital-first claims assistance.

Technology plays a pivotal role in simplifying the emotionally challenging claim process for families. By collaborating with insurance partners, Policybazaar enhances the claims experience, making it faster, transparent, and more empathetic. They leverage API integration, AI-driven workflows, and real-time data, significantly reducing turnaround times.

The geographical reach of policybazaar's claims support extends to 32 states and over 601 cities in India, highlighting its growing influence. Heart conditions top the list of claim causes, at 31%, with sudden death closely following at 30%. Accidents account for 15% and Covid-19 for 13% of claims, showcasing the pandemic’s lasting effects.

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