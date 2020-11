IPL Scoreboard: SRH vs RCB

Scoreboard from IPL Eliminator between Royal Challengers Bangalore and Sunrisers Hyderabad, here on Friday

Royal Challengers Bangalore: V Kohli c Goswami b Holder 6 D Padikkal c Garg b Holder 1 A Finch c Samad b Nadeem 32 AB de Villiers b Natarajan 56 M Ali run out 0 S Dube c Warner b Holder 8 W Sundar c Samad b Natarajan 5 N Saini not out 9 M Siraj not out 10 Extras (NB-1, WD-3) 4 Total (For 7 wickets in 20 overs) 131 Fall of wickets: 1-7, 2-15, 3-56, 4-62, 5-99, 6-111, 7-113

Bowling: Sandeep Sharma 4-0-21-0, Jason Holder 4-0-25-3, T Natarajan 4-0-33-2, Shahbaz Nadeem 4-0-30-1, Rashid Khan 4-0-22-0.