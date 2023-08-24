Left Menu

BRIEF-Evergrande Property Services Posts HY Profit Attributable RMB781.3 Million

Reuters | Updated: 24-08-2023 18:42 IST | Created: 24-08-2023 17:44 IST
BRIEF-Evergrande Property Services Posts HY Profit Attributable RMB781.3 Million
Representative Image Image Credit: Wikipedia

China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd: * HY REVENUE RMB6.15 BILLION VERSUS RMB5.79 BILLION

* HY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB781.3 MILLION VERSUS RMB546.1 MILLION * GROUP WILL HAVE SUFFICIENT WORKING CAPITAL TO MEET ITS FINANCIAL OBLIGATIONS UP TO 30 JUNE 2024

* FIRMLY BELIEVE THAT SHORT-TERM HEADWINDS WILL NOT HINDER THE LONG-TERM GROWTH TREND OF THE CO * IMPLEMENTING VARIOUS MEASURES TO IMPROVE ITS LIQUIDITY

* THERE ARE SIGNIFICANT UNCERTAINTIES WHICH MAY CAST SIGNIFICANT DOUBT ON GROUP'S ABILITY TO CONTINUE AS A GOING CONCERN * AS AT 30 JUNE TOTAL CONTRACTED AREA OF 812 MILLION SQ.M., WITH 509 MILLION SQ.M. UNDER MANAGEMENT

* HAS THE ABILITY TO CONTINUE AS A GOING CONCERN * BELIEVE THAT SHORT-TERM HEADWINDS WILL NOT HINDER LONG-TERM GROWTH TREND OF CO

* GROUP WILL CONTINUE TO ACTIVELY & DILIGENTLY TAKE MEASURES TO RECOVER LOSSES FROM CHINA EVERGRANDE & RELATED PARTIES * IN HY EXPANDED TOTAL OF 167 EXTERNAL PROJECTS WITH ANNUAL SATURATION REVENUE EXCEEDING RMB400 MILLION

* AS AT 30 JUNE HAD SHORT-TERM BORROWINGS OF RMB183.0 MILLION AND NO LONG-TERM BORROWINGS * DOES NOT RECOMMEND PAYMENT OF ANY INTERIM DIVIDEND FOR SIX MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Health News Roundup: AstraZeneca facing two London lawsuits over COVID-19 vaccines; Juul plans to lay off 30% of workforce in cost-cut push and more

Health News Roundup: AstraZeneca facing two London lawsuits over COVID-19 va...

 Global
2
Health News Roundup: Altria seeks US import ban on Juul e-vapor products; US FDA approves Pfizer's maternal RSV vaccine to protect infants and more

Health News Roundup: Altria seeks US import ban on Juul e-vapor products; US...

 Global
3
Stock markets close higher on buying in banks, firm trends in European indices

Stock markets close higher on buying in banks, firm trends in European indic...

 India
4
Competition Comm closes case against Tata Motors

Competition Comm closes case against Tata Motors

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Boost Your Health: 40% Lower Cancer Risk with Cardiorespiratory Fitness

Unlocking Potential: The Most Captivating 'What If' Moments in Indian Sports History

Google Drive vs OneDrive: An In-depth Comparison for Choosing the Best Cloud Storage

Beyond Hype: Navigating the Challenges of AI Everything, Everywhere, All at Once

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023