BRIEF-Evergrande Property Services Posts HY Profit Attributable RMB781.3 Million
China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd: * HY REVENUE RMB6.15 BILLION VERSUS RMB5.79 BILLION
* HY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB781.3 MILLION VERSUS RMB546.1 MILLION * GROUP WILL HAVE SUFFICIENT WORKING CAPITAL TO MEET ITS FINANCIAL OBLIGATIONS UP TO 30 JUNE 2024
* FIRMLY BELIEVE THAT SHORT-TERM HEADWINDS WILL NOT HINDER THE LONG-TERM GROWTH TREND OF THE CO * IMPLEMENTING VARIOUS MEASURES TO IMPROVE ITS LIQUIDITY
* THERE ARE SIGNIFICANT UNCERTAINTIES WHICH MAY CAST SIGNIFICANT DOUBT ON GROUP'S ABILITY TO CONTINUE AS A GOING CONCERN * AS AT 30 JUNE TOTAL CONTRACTED AREA OF 812 MILLION SQ.M., WITH 509 MILLION SQ.M. UNDER MANAGEMENT
* HAS THE ABILITY TO CONTINUE AS A GOING CONCERN * BELIEVE THAT SHORT-TERM HEADWINDS WILL NOT HINDER LONG-TERM GROWTH TREND OF CO
* GROUP WILL CONTINUE TO ACTIVELY & DILIGENTLY TAKE MEASURES TO RECOVER LOSSES FROM CHINA EVERGRANDE & RELATED PARTIES * IN HY EXPANDED TOTAL OF 167 EXTERNAL PROJECTS WITH ANNUAL SATURATION REVENUE EXCEEDING RMB400 MILLION
* AS AT 30 JUNE HAD SHORT-TERM BORROWINGS OF RMB183.0 MILLION AND NO LONG-TERM BORROWINGS * DOES NOT RECOMMEND PAYMENT OF ANY INTERIM DIVIDEND FOR SIX MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:
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