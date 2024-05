Live IPL 2023: Mumbai Indians (MI) vs Kolkata Knight Riders (KKR) Scoreboard and Match Updates

Mumbai Indians (Target: 158 runs from 16 overs) Ishan Kishan c Singh b Narine 40 Rohit Sharma c Narine b Varun 19 Suryakumar Yadav c Ramandeep Singh b Russell 11 Tilak Varma c Salt b Harshit Rana 32 Hardik Pandya c Arora b Varun 2 Tim David c SS Iyer b Russell 0 Nehal Wadhera run out 3 Naman Dhir c Singh b Harshit Rana 17 Anshul Kamboj not out 2 Piyush Chawla not out 1 Extras: (B-4 LB-2 NB-1 W-5) 12 Total: (For 8 wickets in 16 overs) 139 Fall of wickets: 1/65 2/67 3/87 4/91 5/92 6/117 7/136 8/137 Bowling: Vaibhav Arora 2-0-16-0, Mitchell Starc 1-0-11-0, Harshit Rana 3-0-34-2, Sunil Narine 3-0-21-1, Varun Chakravarthy 4-0-17-2, Andre Russell 3-0-34-2.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)