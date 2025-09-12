Left Menu

AI Revolution: Transforming Agriculture with Ethanol and Innovation

Nitin Gadkari, Union Minister, states that artificial intelligence is set to revolutionize agriculture, benefiting farmers significantly. He also discusses ethanol production and its positive impact on maize prices. Despite challenges with soybean cultivation, he remains optimistic about resolving technical issues.

Devdiscourse News Desk | Nagpur | Updated: 12-09-2025 15:57 IST | Created: 12-09-2025 15:57 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • India

Union Minister Nitin Gadkari anticipates a groundbreaking revolution in the agriculture sector, driven by artificial intelligence. He encourages visiting Baramati's Krishi Vigyan Kendra to witness innovative farming methods.

Gadkari highlights the substantial benefits to farmers from the ethanol industry, noting that increased maize production has led to higher earnings and a significant rise in maize prices.

Despite challenges in soybean cultivation, Gadkari remains optimistic about overcoming technical barriers, while dismissing the social media criticism of ethanol blending as a 'paid campaign'.

