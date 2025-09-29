Prabowo's Ambitious Free Meal Program Faces Criticism Amid Food Poisoning Incidents
Indonesian President Prabowo Subianto defends his free meal initiative despite food poisoning cases affecting about 6,000 people. The program, which aims to improve nutrition and support local economies, serves millions, but faces criticism and operational challenges. Authorities plan improvements to enhance food safety and program sustainability.
Indonesian President Prabowo Subianto on Monday addressed rising concerns about his ambitious initiative to provide free meals for children after approximately 6,000 cases of food poisoning were reported. The president downplayed the incidents, citing that the percentage impacted is minor as the program navigates early challenges.
The high-profile initiative, aimed at feeding children and pregnant women across the nation, faces backlash featuring widespread media coverage of affected children in hospitals. Despite public outcry, Prabowo emphasized the program's nutritional benefits and economic opportunities for local farmers and fishermen.
In response to the incidents, Prabowo mandated enhanced safety measures including rapid testing for food quality and improved kitchen equipment. The program, however, confronts sustainability issues with soaring costs, raising debates on its long-term fiscal viability.