The Financial Web Surrounding Anil Ambani: A Money Laundering Investigation
The Enforcement Directorate has attached assets worth over Rs 7,500 crore linked to Anil Ambani and his group companies as part of a money laundering probe. Properties across multiple cities have been seized, including Reliance Group's Dhirubhai Ambani Knowledge City. Anil Ambani has not been on R-Infra's board for over 3.5 years.
The Enforcement Directorate (ED) has taken significant action by attaching assets exceeding Rs 7,500 crore, connected to Reliance Group Chairman Anil Ambani, his companies, and associated entities as part of a money laundering investigation.
The federal agency issued multiple provisional orders under the Prevention of Money Laundering Act, seizing 42 properties, including Ambani's family home and commercial properties of his companies, prominently featuring the Reliance Communications (RCOM) linked bank fraud case.
The investigation revealed financial misconduct, with funds being diverted across connected parties and international circuits, involving a larger hawala network over Rs 600 crore, with outstanding loans primarily from Indian banks remaining unresolved.
