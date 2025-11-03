Left Menu

The Financial Web Surrounding Anil Ambani: A Money Laundering Investigation

The Enforcement Directorate has attached assets worth over Rs 7,500 crore linked to Anil Ambani and his group companies as part of a money laundering probe. Properties across multiple cities have been seized, including Reliance Group's Dhirubhai Ambani Knowledge City. Anil Ambani has not been on R-Infra's board for over 3.5 years.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 03-11-2025 20:27 IST | Created: 03-11-2025 20:27 IST
The Financial Web Surrounding Anil Ambani: A Money Laundering Investigation
Assets
  • Country:
  • India

The Enforcement Directorate (ED) has taken significant action by attaching assets exceeding Rs 7,500 crore, connected to Reliance Group Chairman Anil Ambani, his companies, and associated entities as part of a money laundering investigation.

The federal agency issued multiple provisional orders under the Prevention of Money Laundering Act, seizing 42 properties, including Ambani's family home and commercial properties of his companies, prominently featuring the Reliance Communications (RCOM) linked bank fraud case.

The investigation revealed financial misconduct, with funds being diverted across connected parties and international circuits, involving a larger hawala network over Rs 600 crore, with outstanding loans primarily from Indian banks remaining unresolved.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Protests and Tensions Escalate in Serbia: The Battle for Democracy

Protests and Tensions Escalate in Serbia: The Battle for Democracy

 Serbia
2
Trump Skips Supreme Court Tariff Case Amid Executive Power Test

Trump Skips Supreme Court Tariff Case Amid Executive Power Test

 Global
3
Devastating Earthquake Strikes Near Mazar-e Sharif, Afghanistan

Devastating Earthquake Strikes Near Mazar-e Sharif, Afghanistan

 Global
4
US-Nigeria Tensions: Trump's Military Warning Over Christian Persecution

US-Nigeria Tensions: Trump's Military Warning Over Christian Persecution

 Nigeria

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI and remote sensing fusion opens new frontier in global biodiversity conservation

How AI can be held responsible for its actions in society

Environmental and social responsibility translate into financial gains

Federated learning enables secure, decentralized public health systems

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025